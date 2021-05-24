Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью

Премьер-министр Денис Шмыгаль на завтра, 25 мая, созывает внеочередное заседание Кабинета министров о прекращении авиасообщения с Беларусью.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

"Шмыгаль завтра созывает внеочередное заседание правительства, где будут обсуждать вопрос прекращения авиасообщения между Украиной и Беларусью", - написал он в фейсбуке.

В Офисе президента также сообщили, что Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Сегодня под председательством Зеленского состоялось совещание, в котором приняли участие Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместители руководителя Офиса Главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрета пролета воздушным судам украинской регистрации до и через территорию Республики Беларусь ", - говорится в сообщении.

Ранее Великобритания обязала свои авиакомпании облетать Беларусь и аннулировала разрешение на полеты над территорией страны авиакомпании "Белавиа".

Латвийская авиакомпания Air Baltic, венгерская Wizz Air и нидерландская KLM также ранее сообщили, что отказываются от полетов через белорусское воздушное пространство. А власти Литвы запретили аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят в воздушном пространстве Беларуси.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минска посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку. Подробнее читайте в материале LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".