Нардеп Яценко, вернувшийся в "Батькивщину", не встал при исполнении гимна Украины в Уманском горсовете

Кроме того, он не надел маску на заседание.

Народный депутат Антон Яценко не поднялся с кресла во время исполнения гимна Украины в Уманском горсовете.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко и обнародовал соответствующее видео. На нем все депутаты, кроме Яценко, стоя почтили гимн Украины, а тот невозмутимо сидит, периодически заглядывая в свой телефон.

Яценко сделали замечание и призвали встать, однако он замечание проигнорировал.

Кроме того, видно, что на заседании все люди надели маски, кроме Яценко.

Напомним, 18 мая Яценко стал членом фракции "Батькивщины".

На выборах 2007 года он был избран депутатом от БЮТ, но в 2011 году перешел во фракцию Партии регионов, в составе которой голосовал, в частности, за пакет так называемых "диктаторских законов". Подобных депутатов-перебежчиков тогда называли "тушками".

В Раде 2014-2019 годов Яценко входил в депутатскую группу "Возрождение", а в нынешнем созыве до февраля 2021-го был членом группы "За будущее".