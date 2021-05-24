В Раде зарегистрировали законопроект об участии памятников коммунальной формы собственности в "Большой реставрации"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит финансировать из государственного бюджета реставрацию памятников национального значения коммунальной формы собственности.

Об этом сообщила одна из авторов законопроекта, Евгения Кравчук.

"Недавно МКИП обнародовало список объектов, которые будут восстановлены в рамках проекта «Большая реставрация». Значительное количество замечательных исторических зданий, принадлежащих общинам, не вошло в список из-за законодательных ограничений. Так, например, ни один из объектов в Винницкой области не попал в список, ведь все они - коммунальные", - написала она в фейсбуке.

Предложенное депутатами решение предполагает изменения в закон о государственном бюджете на 2021 год.

Будет введена новая бюджетная программа "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ относительно памятников культурного наследия национального значения", на которую планируется выделить 1 млрд гривен из фонда развития учреждений общегосударственного значения.

Напомним, что в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский пообещал, что за три последующих года в Украине будет реставрировано 150 замков, музеев, театров и других объектов исторического и культурного наследия.

В мае 2021-го стал известен перечень этих памятников. Их оказалось не 150, а только 109.

Часть объектов не попала в список из-за того, что они находятся в коммунальной собственности. МКИП обещает разработать изменения в законодательство, которое позволит объектам коммунальной формы собственности принять участие во втором отборе.

Объявление о начале второго отбора будет опубликовано на сайте МКИП позже.