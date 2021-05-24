Стартовал второй этап вакцинации военнослужащих в зоне ООС

Вакцинация проводится вакциной Covishield.

Стартовал второй этап вакцинации военнослужащих в зоне ООС
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе начался второй этап вакцинации военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Вакцинация проводится вакциной Covishield. Согласно условиям производителя вакцины, прививки выполняются в два этапа.

"На сегодня в операции Объединенных сил, благодаря удачно проведенной работе среди личного состава, а также приобретенному положительному опыту по проведению прививок, количество желающих пройти вакцинацию растет. Мы имеем тенденцию, что в район проведения ООС для выполнения задач приезжает личный состав, который уже ранее получил первую дозу вакцины в пунктах постоянной дислокации. На месте они получают вторую вакцину в соответствии с установленными сроками", - отметил начальник медицинской службы ООС полковник медицинской службы Александр Авраменко.

Второй этап вакцинации проводится на временных пунктах прививок, развернутых на базе военных мобильных госпиталей, гражданских больниц.

Случаев поствакцинальных осложнений, которые требовали бы стационарного лечения, у военнослужащих не зафиксировано.

"По имеющейся информации, могут возникать реакции, предусмотренные производителем вакцины, в виде повышения температуры на длительный срок, что является показателем активной выработки иммунитета у человека, получившего прививку", - отметили в командовании.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Напомним, 2 марта президент Владимир Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий. Прививки сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги. Это произошло на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными медиками и военнослужащими, выполняющими боевые задачи на передовой. Там же от коронавируса вакцинировался и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

По состоянию на 23 мая в ВСУ получили первую дозу вакцины 52 296 человек, в частности - 3 289 военных медиков.

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