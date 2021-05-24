Ляшко заявил о начале переговоров о переносе на лето поставок вакцин от ковида

Эти поставки планировались на четвертый квартал года.

Министерство здравоохранения начало процесс переговоров о переносе поставок вакцины от ковида с четвертого квартала этого года на летние месяцы. Об этом в интервью LB.ua сообщил новый глава ведомства Виктор Ляшко.

"Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми раньше активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом. У меня есть амбициозная цель: за лето вакцинировать 5 миллионов украинцев двумя дозами, то есть полностью вакцинировать. Или же сделать 10 миллионов доз. Поэтому я не буду делать никаких заявлений, а буду показывать работу своими действиями", - заверил министр.

Ляшко также пообещал, что через 100 дней со своего назначения, которое состоялось 20 мая, выйдет на пресс-брифинг и на заседание фракции "Слуга народа", где будет "приниматься решение, выполнил ли я обещанное и работаю ли дальше".

"Я не держусь за кресло, я серьезно говорю, что пришел исполнить поставленную цель - изменить систему здравоохранения и улучшить здоровье украинцев", - добавил он.

Министр также заявил, что разблокировать все центры вакцинации пока невозможно из-за нехватки вакцин.

"500 тысяч доз вакцины на 3 тысячи кабинетов вакцинации - это ни о чем. Такое разблокирование внесет дисбаланс и распылит организационный процесс", - считает Виктор Ляшко.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, во втором квартале этого года Украина ожидает поставку еще 500 тысяч доз вакцины Pfizer. В августе ожидается поставка 4 млн доз препарата Novavax. После этого его будут завозить ежемесячно по 2 млн. Также государство должно получить более 10 млн доз AstraZeneca. В целом Украина законтрактовала 34 млн доз различных производителей, еще 8 млн государство получит в рамках инициативы COVAX.