Ляшко планирует заменить 50% руководящего состава Минздрава

Это касается трех заместителей министра.

Ляшко планирует заменить 50% руководящего состава Минздрава
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует заменить около 50% руководящего состава Минздрава. Об этом он сообщил в своем первом интервью в новой должности для LB.ua.

В частности, сменятся трое из шести заместителей.

"И дальше уже профильные заместители будут работать со своими директоратами. Но у меня просьба была ко всем, с кем я уже проводил переговоры, в том числе к заместителям, которые остаются, чтобы за период моего пребывания в должности был сформирован сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп. Чтобы независимо от того, как меняется политическая ситуация, было правопреемство и была историческая память о том, что происходит и куда движется система здравоохранения. Также будет сформирован состав коллегии Минздрава, потому что до этого не было коллегии", - отметил министр.

Коллегия, по его словам, будет состоять из большого количества людей.

"Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно. Предварительно, к работе будут привлечены представители и министерства, и ГП "Медзакупки", и Центра общественного здоровья, и Национальной службы здоровья Украины, и Академии медицинских наук, и ведущие специалисты. Также я хочу, чтобы в коллегию вошло несколько семейных врачей, которые работают непосредственно на первичке, а также врачи из вторички и высокоспециализированной помощи. Чтобы иметь общеохватывающую картинку", - пояснил министр.

Напомним, что в настоящее время заместителями министра здравоохранения являются Ирина Садовьяк (первый заместитель), Ирина Микичак, Светлана Шаталова и Игорь Иващенко (заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции), а также Ярослав Кучер.

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