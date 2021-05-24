Минкультуры представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины

Министерство культуры и информационной политики представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МКИП.

"В этом году в Украине особенным образом будут отмечать 30-летие Независимости Украины. Ко Дню независимости при координации Министерства культуры и информационной политики Украины была подготовлена концепция единой визуальной символики праздника. В ее основе лежит идея видения Независимости как мечты, к достижению которой стремились многие поколения украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что графическая визуализация комплекса образов реализована в виде калейдоскопических цветочных орнаментов, которые формируются из изображений, фотографий, символов и становятся основой динамической айдентики, расцветающей, как сама страна. Айдентика разработана креативным агентством "Провід".

Основной лейтмотив проекта - "Ти у мене єдина". В МКИП объяснили, что это слоган, который является определенным универсальным обращением к стране, цветку, Независимости и нации.

"Цветок - образ, раскрывающий идею государства. Он растет и цветет, сочетая в себе разнообразие символов. Цветок - один из древнейших символов в орнаментально-знаковой культуре Украины. Его происхождение прослеживается еще с эпохи энеолита, а различные интерпретации этого изображения встречаются в местных орнаментах по всей Украине. Цветок является центральным элементом Петриковской росписи. Это понятный и универсальный символ для всех, объединяющий страну. Поэтому ко Дню Независимости была создана собственная версия сакрального изображения: цветок, который будет формироваться образами современных достижений", - говорится в сообщении.

Каждая область Украины будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона, а также цветы-символы сфер деятельности, как то: медицина, строительство, наука, цифровые технологии, производство.

Также дополнительно предусмотрена упрощенная форма логотипа для использования на маленьких форматах, а также для печатных или вышитых логотипов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет праздновать День независимости три дня, а на мероприятиях будет 30 стран.