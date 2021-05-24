Шмыгаль поручил новому министру экономики возобновить работу Комитета по назначениям

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил новому министру экономики Алексею Любченко возобновить работу Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий, который занимается отбором претендентов на должности на государственных предприятиях.

Об этом сообщила пресс-служба Шмыгаля.

"Внедрение корпоративной реформы обсудили на совещании с первым вице-премьер-министром - министром экономики Алексеем Любченко и заместителем руководителя Офиса президента Юлией Свириденко. Подчеркнул, что это одна из главных задач Минэкономики. Поручил как можно скорее возобновить работу Номинационного комитета для реализации следующих шагов", - говорится в сообщении от имени премьера.

Напомним, что Комитет по назначениям, или Номинационный комитет, избирает на конкурсах руководителей и членов наблюдательных советов особо важных для экономики Украины государственных предприятий.

В состав комитета входят семь человек, из которых четверо - независимые члены, это региональные представители Международной финансовой корпорации, ЕБРР , МВФ и бизнес-омбудсмен. Также в состав комитета включаются министр экономики, министр финансов и руководитель государственного органа, к сфере которого относится то или иное предприятие.

В начале мая независимые члены Комитета по назначениям заявили, что приостанавливают работу до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления как акционера государственных предприятий.