Заместитель Кличко: кому-то политически выгодна остановка Киева

Николай Поворозник отметил, что из более чем 70 обысков, проведенных в столице, 53 не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

Цель массовых обысков в Киеве - дестабилизация ситуации в столице. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«Две недели продолжаются обыски и проверки ключевых коммунальных предприятий и департаментов КГГА, выемки и визиты к должностным лицам домой, по результатам которых ничего не изымается. Еще раз повторю: для того, чтобы получить ту или иную информацию, нужно действовать по закону, а не выламывать двери и дестабилизировать работу. Такие действия парализуют работу города и направлены на блокирование завершения стройки Подольско-Воскресенского моста, строительства метро на Виноградарь, реконструкции путей скоростного трамвая, ремонта и реконструкции дорог и мостовых переходов, строительства садов и школ, обновления парков. А главное – могут поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону, в частности, реконструкцию тепловых сетей. Кому-то политически выгодно, чтобы город остановился, но последствия почувствуют все киевляне», – подчеркнул Поворозник.

Он отметил, что из более чем 70 обысков, проведенных в столице, 53 вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

«В целом на сегодня проведено более 70 обысков, учитывая коммерческие структуры и обыски дома у чиновников. Из них 53 – вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА», – подчеркнул первый заместитель главы КГГА.

Он отметил, что город системно сотрудничает с правоохранителями.