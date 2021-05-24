Заместитель Кличко: кому-то политически выгодна остановка Киева

Николай Поворозник отметил, что из более чем 70 обысков, проведенных в столице, 53 не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

Заместитель Кличко: кому-то политически выгодна остановка Киева
Фото: kyivcity.gov.ua

Цель массовых обысков в Киеве - дестабилизация ситуации в столице. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«Две недели продолжаются обыски и проверки ключевых коммунальных предприятий и департаментов КГГА, выемки и визиты к должностным лицам домой, по результатам которых ничего не изымается. Еще раз повторю: для того, чтобы получить ту или иную информацию, нужно действовать по закону, а не выламывать двери и дестабилизировать работу. Такие действия парализуют работу города и направлены на блокирование завершения стройки Подольско-Воскресенского моста, строительства метро на Виноградарь, реконструкции путей скоростного трамвая, ремонта и реконструкции дорог и мостовых переходов, строительства садов и школ, обновления парков. А главное – могут поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону, в частности, реконструкцию тепловых сетей. Кому-то политически выгодно, чтобы город остановился, но последствия почувствуют все киевляне», – подчеркнул Поворозник.

Он отметил, что из более чем 70 обысков, проведенных в столице, 53 вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

«В целом на сегодня проведено более 70 обысков, учитывая коммерческие структуры и обыски дома у чиновников. Из них 53 – вообще не касаются коммунальных предприятий и департаментов КГГА», – подчеркнул первый заместитель главы КГГА.

Он отметил, что город системно сотрудничает с правоохранителями.

«За этот период Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 аудитов и передал материалы в правоохранительные органы по 316 объектам аудита. А согласно информации, которую мы получили от правоохранителей, по всем уголовным производствами подготовлено всего 52 сообщения о подозрении ответственным за правонарушения лицам, по 27 уголовным производствам обвинительные акты переданы в суд», – резюмировал Поворозник.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
Спикер сейма Латвии посетила зону ООССпикер сейма Латвии посетила зону ООС
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко о должности председателя КГГА: кто-то хотел иметь на 100% своего человека.Кличко о должности председателя КГГА: кто-то хотел иметь на 100% своего человека.
В Беларуси в колонии умер политический заключенныйВ Беларуси в колонии умер политический заключенный
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Кличко об обысках: "До ночи ищут документы, которые мы сами передали правоохранителям"Кличко об обысках: "До ночи ищут документы, которые мы сами передали правоохранителям"
Украина и Польша провели политические консультацииУкраина и Польша провели политические консультации
Кличко рассказал, что за последние полгода не встречался с ЗеленскимКличко рассказал, что за последние полгода не встречался с Зеленским
Зеленский о Кличко: глава моего офиса не берет взяток, поэтому мы не конкурентыЗеленский о Кличко: глава моего офиса не берет взяток, поэтому мы не конкуренты
Кличко заявил о подготовке его партии к участию в парламентских выборахКличко заявил о подготовке его партии к участию в парламентских выборах
Кличко о взаимоотношениях с центральной властью: "Многие вещи их раздражают"Кличко о взаимоотношениях с центральной властью: "Многие вещи их раздражают"
В СБУ рассказали, почему во время спецоперации "звонили" в дверь КличкоВ СБУ рассказали, почему во время спецоперации "звонили" в дверь Кличко
Последние новости
Подгружаем последние новости