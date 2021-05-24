В Украине девятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19, - Офис президента

На сегодня занято 19,4 тыс. коек, что почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости.

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом, девятую неделю подряд все эпидемические показатели улучшаются.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня занято 19,4 тыс. коек, что почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости. Также, по его словам, уменьшается количество активных больных, пока их 176 тыс. человек.

"Вся Украина находится в «желтой» зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента эпидпорога, но все другие показатели остаются в норме", - отметил премьер.

Также на совещании доложили, что в стране проведено уже 1 054 139 прививок. Более 978 тыс. человек получили первую дозу, и почти 76 тыс. - закончили вакцинацию.

Также 500 тыс. граждан зарегистрированы на вакцинацию через мобильное приложение "Дія". Сейчас прививают людей, которым более 65 лет.

Президент Зеленский поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это со странами Европейского Союза.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Украине зафиксированы 1334 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 86 детей и 21 медработник. Это наименьший суточный показатель заболеваемости с 11 августа. В субботу, 22 мая, в Украине было зафиксировано 2533 новых случая коронавируса.

17 мая Шмыгаль отмечал, что в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью. Он также рассказал, что часть областей может перейти в "зеленую" карантинную зону. 13 мая все области Украины перешли в "желтую" зону эпидемической опасности.