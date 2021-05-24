САП передала в суд дело против действующего депутата Киевсовета

Подозреваемому вменяют завладение шестью участками земли в Киеве.

САП передала в суд дело против действующего депутата Киевсовета
Фото: kmr.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело против действующего депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака.

Об этом сообщила пресс-служба САП в понедельник, 24 апреля.

Депутату вменяют в вину завладение шестью участками коммунальной земли в Голосеевском районе Киева общей стоимостью 2,5 млн гривен во время пребывания в должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений в 2008-2014 годах.

"Депутат на основании поддельных заявлений инициировал выделение вышеуказанных участков лицам, копии документов которых удавалось получить его брату (односельчанам). В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений. После этого брат подозреваемого убеждал получателей выдать на его имя доверенности на представление их интересов, по которым в порядке передоверия выдал доверенности на имя помощницы депутата. На основании этих доверенностей помощницей подозреваемого заказывалась регистрация права собственности на землю за приобретателями и осуществлялось распоряжение земельными участками. При этом ни один из формальных владельцев не только не пользовался полученной землей, но даже не знал, что стал ее владельцем", - считает следствие.

Депутату вменяют в вину ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

21 мая обвинительный акт по этому делу передан в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, что обвинительный акт уже направлялся к ВАКС, но в сентябре 2020 года судьи вернули его, поскольку одна из статей обвинения стала уголовным проступком.

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