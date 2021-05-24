Министр образования оценил вероятность дистанционного обучения с 1 сентября

Шкарлет считает, что нужно научиться жить в условиях пандемии.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет считает, что вероятность перехода на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. По его словам, нужно просто научиться жить в условиях пандемии.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Шкарлет надеется, что вакцинация даст коллективный иммунитет. Также он рассказал, что есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.

"С сентября вряд ли мы пойдем (на "дистанционку", - ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", - сказал он.

По его словам, перед отопительным сезоном, это где-то конец октября, погода, как правило, портится, тогда начинаются общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.

Также он напомнил о платформе "Всеукраинская школа онлайн". По его словам, кроме нее разработано много собственных платформ, инноваций, которые позволяют преподавателям существенно улучшить дистанционный процесс обучения.

Напомним, по данным соцопроса, 70% учащихся довольны дистанционным обучением, 84% родителей - нет. При этом каждый третий школьник предпочел бы учиться онлайн и дальше.