В элитных поселках под Киевом начался аудит госдач, СМИ обнародовали список "кандидатов на выселение"

В Конча-Заспе сейчас живут около 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице - до 50.

В элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица под Киевом начался аудит , анонсированный президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Он продлится до 28 мая.

Об этом сообщает Liga.net.

В Конча-Заспе сейчас живут около 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице - до 50 арендаторов.

Как отмечает издание, "для выселения экс-чиновников, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий".

Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях. В частности, в апреле дом в Конча-Заспе освободил отстраненный от должности главы Конституционного суда Александр Тупицкий, хотя договор с ним расторгли еще осенью 2020 года. Он 5 месяцев не платил за пользование госдачей и 6 месяцев - за коммуналку.

Как сообщили в Комплексе отдыха Конча-Заспа, сейчас в элитном поселке живут около 200 бывших и действующих чиновников. Cписок арендаторов на 18 мая 2021 года:

Фото: liga.net

Издание отмечает, что многие люди из когорты Януковиче арендовали госдачи на 49 лет за "очень смешные деньги".

В доме отдыха Пуща-Водица проживают до 50 арендаторов. Полный их список по состоянию на 18 мая 2021 года:

Фото: liga.net

Президент Владимир Зеленский живет в Конча-Заспе. Несмотря на обещания "отдать детям" госдачи, летом 2020 года выяснилось, что он переехал на дачу №29 площадью 4 тыс. кв м. До 2014 года там жил третий президент Украины Виктор Ющенко. На даче есть 15-метровый бассейн, лифт на три этажа, кинозал, бильярд, массажный кабинет, винный погреб, сауны, солярий и джакузи.

Первая леди Украины Елена Зеленская ранее рассказывала в интервью, что они там "сбили золото, покрасили в серый цвет" стены и сняли массивные люстры. Она отметила, что "не в восторге от жизни на госдаче", но это - требование госохраны.

Фото: Facebook / Михаил Ткач

Несколько месяцев на госдаче в Пуще-Водице жила и генпрокурор Ирина Венедиктова по стоимости, вдвое дешевле расчетной. После скандала в СМИ она съехала.

Зеленский отметил, что инициировал большую ревизию совсем "не для того, чтобы освободить дачи под свою команду.

"Вместо них не заедут люди, связанные со мной", - заверил президент.

Он добавил, что новая концепция аренды жилья в Конча-Заспе, ВДНХ и Пуща-Водице будет представлена позже.

"Мы обязательно сделаем презентацию: кто там будет жить, на каких условиях ... Арендовать на время каденции дачи по нормальным рыночным ценам - я думаю, об этом можно говорить", - сказал Зеленский.

Как пишет Liga.net, сейчас в "списках на выселение" - десятки известных как в прошлом, так и сегодня фамилий. Например, Демченко Р.М. - вероятно, первый заместитель секретаря СНБО и бывший заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко. Недавно он фигурировал в скандале: его имя упоминалось в связи с возможной подготовкой "харьковских соглашений" в период Януковича. Фесенко - бывший нардеп от Партии регионов. Близнюк - экс-нардеп Януковича, экс-министр ЖКХ. Пустовойтенко - бывший премьер-министр Украины при Кучме. Кинах - пятый секретарь СНБО и 18-й министр экономики. Пасенюк - скорее всего, Макар Пасенюк, бывший советник Петра Порошенко, управляющий партнер Investment Capital Ukraine. Звягильский - экс-нардеп и бывший первый вице-премьер. Омельченко - бывший мэр Киева . Горбулин - экс-секретарь СНБО. Билозир - экс-нардеп и бывший министр культуры. Мельник - экс-министр аграрной политики (правительство Януковича), с 2010 года первый заместитель главы правления Мироновского хлебопродукта. Бурмистенко Ю.М. - человек с такой фамилией является советником гендиректора ДТЭК Ахметова. А еще - бывший спикер Литвин, бывший глава КСУ Головин, экс-министр юстиции Лавринович, экс-глава СБУ Гайсинский, экс-вице-премьер Семиноженко, экс-президент Кучма, бывший спикер Мороз и другие.

В числе жителей Конча-Заспы также значатся Штучный В.В. - скорее всего, экс-руководитель аппарата Верховной Рады (уже при Зеленском, в июле 2020). Пасенюк, Чубарь и Скомороха - экс-судьи КСУ. Пристайко - возможно, бывший заместитель главы Администрации президента Зеленского (несколько месяцев 2019 года) и экс-министр иностранных дел (правительство Гончарука). Суярко - госсекретарь Министерства социальной политики (с 2020 года).

Отмечается, что некоторые фамилии вип-арендаторов толком даже не гуглятся.

Напомним, комплекс отдыха Пуща-Водица и Дом отдыха Конча-Заспа находятся под Госуправления делами. В Конча-Заспе находится 71 дачный дом и четыре пансионата на 145 номеров. В Пуще-Водице - пансионат на 36 номеров, 30 домов на 71 семью и различные заведения: клуб-столовая, буфет, склады, прачечная, магазин, бильярдная.

14 мая Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Он отметил, что в 2014 году был отменен перечень лиц, имеющих право на льготное проживание. В частности, по его словам, это экс-министр Дмитрий Табачник, Раиса Богатырева, экс-генпрокурор Святослав Пискун, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин.

В октябре 2019 года журналисты Bihus.info провели расследование, в котором заявили, что бывшие руководители таможенных органов Украины за небольшие деньги арендуют государственные дачи в элитном киевском районе Конча-Заспа.