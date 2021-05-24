Ляшко: "Буду настаивать, чтобы у нас появился эффективный, качественный проект новой университетской клиники"

По словам министра, в медицинском образовании уже есть "большое количество положительных вещей".

По словам министра, в медицинском образовании уже есть "большое количество положительных вещей". Виктор Ляшко будет настаивать на создании четкого проекта новой университетской клиники. Об этом он сообщил в своем первом интервью в новой должности для LB.ua, полный текст которого будет обнародован в ближайшее время.

Ляшко сообщил, что медицинское образование будет приоритетом деятельности Минздрава в ближайший период.

"Я смотрел месяц назад рейтинг опубликованных университетов и количество украинских университетов, попавших в 1000 лучших, и ни одного медицинского в этой тысячи даже среди украинских там нет", - сказал он.

Ляшко пообещал, что при его каденции точно поднимется вопрос новых университетских клиник.

"Я буду настаивать на том, чтобы у нас появился четкий, эффективный, качественный проект новой университетской клиники, как в рамках строительства клиники со всеми новейшими технологиями, так и с образовательным процессом", - заверил глава Минздрава.

Он добавил, что в медицинском образовании уже есть "большое количество положительных вещей".

Одним из самых проблемных медицинских вузов в Украине сейчас является Одесский национальный медицинский университет. Подробнее о конфликте в вузах читайте в материале LB.ua "Одесская народная медицинская республика: что происходит в ОНМедУ".