Белорусские правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным

Общее количество заключенных режима Лукашенко достигло 406 человек.

Белорусские правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным
Фото: t.me/nexta_tv

Белорусские правозащитные организации обнародовали совместное заявление, в котором признают блогера и журналиста Романа Протасевича политическим заключенным. Он стал 406-м в этом списке.

Текст документа обнародовал сайт правозащитного центра "Весна".

"Мы считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мысли, а его самого - политическим заключенным. Требуем от властей Беларуси немедленного освобождения Романа Протасевича и прекращения уголовного преследования в отношении него; освобождения произвольно задержанной Софии Сапеги; освобождения всех политических в узников и прекращения политических репрессий в стране", - говорится в заявлении, которое кроме "Весны" поддержали еще восемь правозащитных организаций.

Напомним, что Протасевич вместе со Степаном Путило был одним из основателей телеграм-канала Nexta ("Нехта"), ставшего основным источником информации во время прошлогодних протестов в Беларуси. Телеграм-канал Nexta в Беларуси признан экстремистским.

Протасевича и Путило обвиняют в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК РБ), нарушении общественного порядка (ч. 1 342 УК РБ) и разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ).

В ноябре 2020 года власти Беларуси внесли их в список лиц, причастных к террористической деятельности. При этом уголовных дел по "террористическим" статьям против них не заводили.

23 мая Протасевича задержали в Минске. Ради этого власти Белоруссии заставили сесть транзитный рейс Ryanair, которым летел оппозиционер.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
Спикер сейма Латвии посетила зону ООССпикер сейма Латвии посетила зону ООС
Блок рекламы


Похожие новости
Украина призвала белорусские власти прекратить атаки на свободу словаУкраина призвала белорусские власти прекратить атаки на свободу слова
Китай признали самой грязной страной по выбросамКитай признали самой грязной страной по выбросам
На 87-м округе выборы признали недействительными еще на одном участкеНа 87-м округе выборы признали недействительными еще на одном участке
На одном из участков 87 округа выборы признали недействительными из-за исчезновения бюллетенейНа одном из участков 87 округа выборы признали недействительными из-за исчезновения бюллетеней
В Беларуси задержали более 70 участников празднования Дня Свободы - правозащитникиВ Беларуси задержали более 70 участников празднования Дня Свободы - правозащитники
В роSSийской исправительной колонии умер украинец, - правозащитникиВ роSSийской исправительной колонии умер украинец, - правозащитники
Правозащитники сообщают о более чем 160 задержанных на акциях в МинскеПравозащитники сообщают о более чем 160 задержанных на акциях в Минске
Белорусы сегодня объединяются в цепи солидарности с политзаключеннымиБелорусы сегодня объединяются в цепи солидарности с политзаключенными
Избранного три дня назад главу облсовета Запорожья признали нелегитимным и избрали новогоИзбранного три дня назад главу облсовета Запорожья признали нелегитимным и избрали нового
Правозащитники сообщают о более 380 задержанных во время вчерашних протестов в БеларусиПравозащитники сообщают о более 380 задержанных во время вчерашних протестов в Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости