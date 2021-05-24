Белорусские правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным

Белорусские правозащитные организации обнародовали совместное заявление, в котором признают блогера и журналиста Романа Протасевича политическим заключенным. Он стал 406-м в этом списке.

Текст документа обнародовал сайт правозащитного центра "Весна".

"Мы считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мысли, а его самого - политическим заключенным. Требуем от властей Беларуси немедленного освобождения Романа Протасевича и прекращения уголовного преследования в отношении него; освобождения произвольно задержанной Софии Сапеги; освобождения всех политических в узников и прекращения политических репрессий в стране", - говорится в заявлении, которое кроме "Весны" поддержали еще восемь правозащитных организаций.

Напомним, что Протасевич вместе со Степаном Путило был одним из основателей телеграм-канала Nexta ("Нехта"), ставшего основным источником информации во время прошлогодних протестов в Беларуси. Телеграм-канал Nexta в Беларуси признан экстремистским.

Протасевича и Путило обвиняют в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК РБ), нарушении общественного порядка (ч. 1 342 УК РБ) и разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ).

В ноябре 2020 года власти Беларуси внесли их в список лиц, причастных к террористической деятельности. При этом уголовных дел по "террористическим" статьям против них не заводили.

23 мая Протасевича задержали в Минске. Ради этого власти Белоруссии заставили сесть транзитный рейс Ryanair, которым летел оппозиционер.