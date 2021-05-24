Министр агрополитики анонсировал санкции СНБО против "земельных махинаторов"

Из-за моратория у государства украли территорию площадью в два Крыма.

Министр агрополитики анонсировал санкции СНБО против "земельных махинаторов"
Роман Лещенко
Фото: Макс Левин

За время действия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения у государства украли территории площадью в два Крыма. Людям, причастным к этому, будут грозить санкции.

Об этом на форуме "Украина 30. Земля" в понедельник, 24 мая сказали президент Владимир Зеленский и министр аграрной политики Роман Лещенко.

"В 2014 году РоSSия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, равную по площади почти двум полуостровам Крым", - сказал президент во время своего выступления.

Он пообещал, что государство сделает все, чтобы вернуть эту землю.

Министр аграрной политики Лещенко, выступавший после президента, подчеркнул, что кража земли не имеет сроков давности.

"Хочу сказать о возвращении земли, приобретенной незаконным образом. У людей, накапливавших землю энное количество раз, есть правовой способ добровольного отказа от этих земельных участков, но в то же время мы отрабатываем тех должностных лиц и тех граждан, которые злоупотребляли этим правом. Они будут нести юридическую ответственность, потому что срока давности по таким правонарушениям нет. Общество должно знать таких людей в лицо", - сказал он.

По его словам, наиболее злостным земельным махинаторам будут угрожать санкции Совета национальной безопасности и обороны.

"По земельным махинаторам, по людям, которые злоупотребляли и аккумулировали огромные массивы земли, - мы дадим соответствующие материалы, чтобы к таким людям были применены санкции и чтобы остановить процессы несправедливого изъятия земель", - сказал Лещенко.

Напомним, что в марте 2020 года Верховная Рада приняла закон о рынке земли. Он предусматривает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

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