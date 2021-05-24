Митрополит Епифаний переехал в новую резиденцию
Здание расположено на территории Михайловского Златоверхого монастыря.
Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний переехал в новую резиденцию на территории Михайловского Златоверхого монастыря. Также здесь будут проходить заседания Священного Синода.
24 мая митрополит Епифаний продемонстрировал помещения журналистам, сообщает Религиозная правда.
До этого предстоятель ПЦУ жил в Выдубицком монастыре, а работал в старом здании Киевской православной богословской академии.
Здание, где теперь будет проживать и работать митрополит Епифаний, было возведено в 1894 году по проекту архитектора Владимира Николаева как Дом архиерейских певцов Михайловского монастыря.
Здание было отреставрировано в 2019-2021 годах на средства семьи меценатов Андрея и Светланы Мацола.