Фото: Lb.ua

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний переехал в новую резиденцию на территории Михайловского Златоверхого монастыря. Также здесь будут проходить заседания Священного Синода.

24 мая митрополит Епифаний продемонстрировал помещения журналистам, сообщает Религиозная правда.

До этого предстоятель ПЦУ жил в Выдубицком монастыре, а работал в старом здании Киевской православной богословской академии.

Здание, где теперь будет проживать и работать митрополит Епифаний, было возведено в 1894 году по проекту архитектора Владимира Николаева как Дом архиерейских певцов Михайловского монастыря.

Здание было отреставрировано в 2019-2021 годах на средства семьи меценатов Андрея и Светланы Мацола.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Глава ПЦУ Митрополит Епифаний и меценат Светлана Мацола во время показа новой резиденции

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua