Порошенко призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко

Экс-президент предлагает прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси и установить запрет на полеты самолетов авиакомпании «Белавиа» в аэропорты Украины.

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что введение новых санкций должно стать адекватным ответом на грубые нарушения Александром Лукашенко принципов демократии против белорусского режима. Об этом он написал в Facebook.

«Призываю Европейский Союз, США , других наших партнеров к аналогичным санкциям против Беларуси, а украинские власти - немедленно ввести эти санкции, а в дальнейшем синхронизировать их с международными», - отметил экс-президент.

Также он требует прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси, установить запрет на полеты самолетов авиакомпании «Белавиа» в аэропорты Украины, прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину, усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации "угроз для жизни и здоровья оппонентов белорусской тирании" и другие.