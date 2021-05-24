Порошенко призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко
Экс-президент предлагает прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси и установить запрет на полеты самолетов авиакомпании «Белавиа» в аэропорты Украины.
Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что введение новых санкций должно стать адекватным ответом на грубые нарушения Александром Лукашенко принципов демократии против белорусского режима. Об этом он написал в Facebook.
«Призываю Европейский Союз, США, других наших партнеров к аналогичным санкциям против Беларуси, а украинские власти - немедленно ввести эти санкции, а в дальнейшем синхронизировать их с международными», - отметил экс-президент.
Также он требует прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси, установить запрет на полеты самолетов авиакомпании «Белавиа» в аэропорты Украины, прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину, усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации "угроз для жизни и здоровья оппонентов белорусской тирании" и другие.
«Руслан Протасевич, как и другие политические заключенные, должны быть немедленно и безусловно освобождены. Должны быть обеспечены права белорусской оппозиции. Еще в августе прошлого года я отмечал, что только путем проведения новых президентских выборов в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ Беларусь может вернуться на путь стабильного демократического развития. Теперь же очевидно, что сам Лукашенко в таких выборах участия принимать уже не может», - убежден лидер «Европейской Солидарности».