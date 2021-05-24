ГФС пришла с обысками в горсовет Кривого Рога

Следственные действия проводятся в деле о махинациях во время тендеров на более чем 1,7 млрд грн.

ГФС пришла с обысками в горсовет Кривого Рога
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Сотрудники Государственной фискальной службы проводят обыски в Криворожском городском совете из-за махинаций во время тендеров.

Как информирует пресс-служба ГФС, в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключен договор с отдельными обществами по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1,7 млрд грн.

Отмечается, что документально поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг отражены с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

"В течение длительного периода реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались должностными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

В настоящее время продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, свидетельствующих о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

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