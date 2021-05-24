Вместе с основателем Nexta в Минске задержали его девушку

Они летели вместе из Афин в Вильнюс, однако оказались в Минске из-за экстренной посадки.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерка сообщил, что кроме основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Минске задержали еще одну россиянку.

Как пояснил Вечерка Би-би-си, речь может идти о Софии Сапеге, девушке Протасевича.

23-летняя Сапега - гражданка РоSSии. Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза". В университете подтвердили ее задержание в Минске. И добавили, что после задержания она на связь не выходила.

Там заверили, что Европейский гуманитарный университет прилагает все усилия для скорейшего освобождения Софии Сапеги.

По данным Би-би-си, Сапега родилась в РоSSии (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город - Владивосток), но почти всю жизнь прожила в Беларуси.

По информации Telegram-канала Протасевича, когда в аэропорту Вильнюса приземлился самолет, среди его пассажиров не оказалось двух белорусов и четырех россиян. В этом перечне есть девушка оппозиционера, вместе с ним летевшая из Греции.

Вчера белорусские власти инициировали сообщение о минировании борта Афины-Вильнюс, на котором летел Протасевич, чтобы посадить самолет в Минске.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.