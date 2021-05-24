Вместе с основателем Nexta в Минске задержали его девушку

Они летели вместе из Афин в Вильнюс, однако оказались в Минске из-за экстренной посадки.

Вместе с основателем Nexta в Минске задержали его девушку
Роман Протасевич
Фото: nn.by

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерка сообщил, что кроме основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Минске задержали еще одну россиянку.

Как пояснил Вечерка Би-би-си, речь может идти о Софии Сапеге, девушке Протасевича.

23-летняя Сапега - гражданка РоSSии. Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза". В университете подтвердили ее задержание в Минске. И добавили, что после задержания она на связь не выходила.

Там заверили, что Европейский гуманитарный университет прилагает все усилия для скорейшего освобождения Софии Сапеги.

По данным Би-би-си, Сапега родилась в РоSSии (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город - Владивосток), но почти всю жизнь прожила в Беларуси.

По информации Telegram-канала Протасевича, когда в аэропорту Вильнюса приземлился самолет, среди его пассажиров не оказалось двух белорусов и четырех россиян. В этом перечне есть девушка оппозиционера, вместе с ним летевшая из Греции.

Вчера белорусские власти инициировали сообщение о минировании борта Афины-Вильнюс, на котором летел Протасевич, чтобы посадить самолет в Минске.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

Немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta призвал президент Литвы Гитанас Науседа. Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей. Польша требует немедленных санкций против Лукашенко за захват гражданского самолета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взяткиВ Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз пригрозил последствиями за задержание самолета Ryanair в МинскеЕвросоюз пригрозил последствиями за задержание самолета Ryanair в Минске
"Ситуация абсолютно недопустима", - реакция ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске"Ситуация абсолютно недопустима", - реакция ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властейУкраина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей
В Минске задержали основателя телеграмм-канала NEXTAВ Минске задержали основателя телеграмм-канала NEXTA
РоSSийского шпиона, который ранее был боевиком "ЛНР", задержали на ХмельнитчинеРоSSийского шпиона, который ранее был боевиком "ЛНР", задержали на Хмельнитчине
В Харькове военкома задержали на $1100 взяткиВ Харькове военкома задержали на $1100 взятки
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взяткиВ Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже на РоSSиюВ Польше задержали подозреваемого в шпионаже на РоSSию
Последние новости
Подгружаем последние новости