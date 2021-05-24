Вместе с основателем Nexta в Минске задержали его девушку
Они летели вместе из Афин в Вильнюс, однако оказались в Минске из-за экстренной посадки.
Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерка сообщил, что кроме основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Минске задержали еще одну россиянку.
Как пояснил Вечерка Би-би-си, речь может идти о Софии Сапеге, девушке Протасевича.
23-летняя Сапега - гражданка РоSSии. Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза". В университете подтвердили ее задержание в Минске. И добавили, что после задержания она на связь не выходила.
Там заверили, что Европейский гуманитарный университет прилагает все усилия для скорейшего освобождения Софии Сапеги.
По данным Би-би-си, Сапега родилась в РоSSии (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город - Владивосток), но почти всю жизнь прожила в Беларуси.
По информации Telegram-канала Протасевича, когда в аэропорту Вильнюса приземлился самолет, среди его пассажиров не оказалось двух белорусов и четырех россиян. В этом перечне есть девушка оппозиционера, вместе с ним летевшая из Греции.
Вчера белорусские власти инициировали сообщение о минировании борта Афины-Вильнюс, на котором летел Протасевич, чтобы посадить самолет в Минске.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.
Немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta призвал президент Литвы Гитанас Науседа. Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей. Польша требует немедленных санкций против Лукашенко за захват гражданского самолета.