Зеленский сообщил о краже 5 млн га украинских земель

Зеленский сообщил о краже 5 млн га украинских земель

В Украине за время действия запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения было незаконно присвоено 5 млн га государственных угодий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", передает пресс-служба главы государства.

По его словам, площадь незаконно присвоенных земель равна площади двух временно оккупированных полуостровов Крым.

"Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое. Прозрачный рынок земли – это то, что мы обещали гражданам Украины, и то, что мы делаем", – отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский публично подписал закон (№2194) о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Согласно ему, вместо центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере земельных отношений, создается орган, реализующий госполитику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных. Упраздняются также институты госэкспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель, отменяются полномочия Верховной Рады согласовывать изменение целевого назначения особо ценных земель, а также необходимость согласовывать с Кабинетом министров продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Из Земельного кодекса Украины также исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.



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