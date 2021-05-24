"Голос" призвал международное сообщество остановить "государственный терроризм" в Беларуси

Партия "Голос" потрясена актом государственного терроризма, на который пошел режим Лукашенко, когда с использованием военной авиации де-факто перехватил самолет международного перевозчика, совершавший рейс между двумя столицами стран ЕС , чтобы арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом говорится в заявлении политсилы.

"Международное сообщество и украинские власти должны жестко реагировать на такие действия марионетки Путина. Партия "Голос" расценивает вчерашние действия Лукашенко как акт де-факто воздушного пиратства и возвращение к практикам большевистского или нацистского режимов, когда для борьбы с политическими оппонентами используются методы террора. Именно поэтому Украина и ее союзники должны занять решительную, последовательную и жесткую позицию относительно действий спецслужб и военных пророSSийских марионеток", - заявили в "Голосе".

Члены политсилы требуют от властей Беларуси немедленно вернуть свободу Роману Протасевичу, а также другим жертвам политических репрессий. Не может государство в центре Европы в 21 веке брать людей в заложники и угрожать гражданам смертной казнью за их политические убеждения, убеждены в "Голосе".

Также "Голос" потребовал от украинской власти:

ввести максимальные санкции относительно чиновников режима Лукашенко, задействованных в спецоперации по захвату Романа Протасевича, а также всех приспешников Лукашенко, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека;

ограничить авиационное сообщение с Республикой Беларусь до восстановления там законности и демократических процедур, полеты над территорией этой страны сейчас составляют прямую опасность для украинских граждан и граждан других стран;

до восстановления там законности и демократических процедур, полеты над территорией этой страны сейчас составляют прямую опасность для украинских граждан и граждан других стран; рекомендовать украинским самолетам и самолетам, направляющимся в Украину, обходить воздушное пространство Беларуси;

активно приобщиться к привлечению режима Лукашенко к ответственности в соответствии с международным правом.

"Мы призываем Европейский Союз, всех союзников по НАТО и все мировое сообщество жестко отреагировать на вопиющие нарушения прав человека и применить все возможные инструменты политического, дипломатического, экономического давления для того, чтобы спасти жизнь Романа Протасевича и сотен белорусов, находящихся в лапах белорусского КГБ, филиала роSSийской ФСБ в центре Европы, и привлечь режим Лукашенко к ответственности в соответствии с международным правом. Мы должны вместе остановить государственный терроризм 21 века", - резюмировали авторы заявления.