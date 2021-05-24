Литва потребует закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов после экстренной посадки самолета Ryanair Афины-Вильнюс с оппозиционером Романом Протасевичем на борту под предлогом "минирования".

В заявлении правительства Литвы говорится, что это является беспрецедентным нападением на международное сообщество, поскольку гражданский самолет и его пассажиры стали заложниками вооруженных сил, а гражданин Беларуси похищен, и его жизнь и здоровье в опасности.

"Это акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан ЕС и других стран, гражданского общества Беларуси, которое ищет убежища от преследований режима, а также международной гражданской авиации", - говорится в заявлении.

Правительство подчеркивает, что воздушное пространство Беларуси опасно для всех.

"То, что случилось - это нападение не только на Литву, это сигнал для всего "Европейского Союза и международных организаций", - подытожили в правительстве.

Напомним, что Литва также открыла производство по статьям терроризма и обращения с людьми, которое нарушает международные соглашения.

Вчера белорусские власти инициировали сообщение о минировании борта Афины-Вильнюс, на котором летел Протасевич, чтобы посадить самолет в Минске.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.