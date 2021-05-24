Литва потребует закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов

Инцидент с Протасевичем правительство Литвы назвало беспрецедентным нападением на международное сообщество.

Литва потребует закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов
Фото: airlife-club.com

Литва потребует закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов после экстренной посадки самолета Ryanair Афины-Вильнюс с оппозиционером Романом Протасевичем на борту под предлогом "минирования".

В заявлении правительства Литвы говорится, что это является беспрецедентным нападением на международное сообщество, поскольку гражданский самолет и его пассажиры стали заложниками вооруженных сил, а гражданин Беларуси похищен, и его жизнь и здоровье в опасности.

"Это акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан ЕС и других стран, гражданского общества Беларуси, которое ищет убежища от преследований режима, а также международной гражданской авиации", - говорится в заявлении.

Правительство подчеркивает, что воздушное пространство Беларуси опасно для всех.

"То, что случилось - это нападение не только на Литву, это сигнал для всего "Европейского Союза и международных организаций", - подытожили в правительстве.

Напомним, что Литва также открыла производство по статьям терроризма и обращения с людьми, которое нарушает международные соглашения.

Вчера белорусские власти инициировали сообщение о минировании борта Афины-Вильнюс, на котором летел Протасевич, чтобы посадить самолет в Минске.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

Немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta призвал президент Литвы Гитанас Науседа. Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей. Польша требует немедленных санкций против Лукашенко за захват гражданского самолета.

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