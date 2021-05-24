Кабмин переименовал одно из министерств

Кабинет Министров Украины переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства №?504 от 21 мая.

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Сообщается также, что премьер Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики «в месячный срок представить предложения по внесению в акты законодательства изменений, вытекающих из настоящего постановления».

Напомним

20 мая Верховная Рада утвердила несколько кадровых назначений в правительстве.