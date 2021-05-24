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2021-05-24
Кабмин переименовал одно из министерств
Кабинет Министров Украины переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики. Об этом говорится
Фото: agropolit.com
Сообщается также, что премьер Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики «в месячный срок представить предложения по внесению в акты законодательства изменений, вытекающих из настоящего постановления».
Напомним
20 мая Верховная Рада утвердила несколько кадровых назначений в правительстве.
- Первым вице-премьер-министром — министром экономики назначен председатель Государственной налоговой службы Алексея Любченко. За принятие соответствующего решения проголосовали 293 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
- Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Виктор Ляшко назначен ВР министром здравоохранения. Это назначение поддержали 262 народных депутата.
- Главу Укравтодора Александра Кубракова Верховная Рада назначила министром инфраструктуры. За это решение проголосовали 284 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.