Евросоюз пригрозил последствиями за задержание самолета Ryanair в Минске

Европейский союз заявил, что самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за действий белорусского военного самолета.

Это первое официальное заявление Евросоюза , в котором четко указано это обстоятельство инцидента, произошедшего 23 мая и повлекшего задержание журналиста Романа Протасевича, передает Радио Свобода.

"23 мая белорусские власти недопустимым образом заставили гражданский самолет совершить аварийную посадку в Минске. Самолет, принадлежащий компании из ЕС , который летел между двумя столицами ЕС и перевозил более 100 пассажиров, был принужден к приземлению белорусским военным самолетом", - говорится в декларации, которую от имени Евросоюза обнародовал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хозеп Боррель.

В заявлении указано, что эта ситуация станет предметом рассмотрения на заседании Европейского совета (ближайшее из них состоится уже сегодня, 24 мая, - ред.)

"Осуществляя этот принудительный акт, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления нарушения международных авиационных правил", - отмечает Боррель.

Ранее польский депутат Европарламента Радослав Сикорский подверг критике сообщение авиакомпании Ryanair из-за того, что она не вспомнила о важных обстоятельствах инцидента.

«Не упоминается о МиГе (самолет Вооруженных сил Беларуси, который контролировал изменение курса пассажирского борта над территорией Беларуси - ред.), белорусском КГБ (вероятном присутствии сотрудников спецслужб на борту - ред.) или о пассажире, которого оставили (в Минске, то есть Романа Протасевича - ред.). Позор вам, Ryanair", - написал Сикорский в твиттере .

В заявлении Ryanair сказано, что экипаж "был проинформирован белорусским управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание изменить направление полета до ближайшего аэропорта, Минска".

В то же время траектория полета, зафиксированная сервисом Flightradar24, свидетельствует, что самолет в момент разворота на самом деле был ближе к Вильнюсу, чем к Минску.

23 мая в столице Беларуси Минске приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту. В аэропорт прибыла саперная служба, однако взрывных устройств не обнаружила.

По сообщениям, самолет был почти у границы с Литвой, когда развернулся и направился в Минск. По распоряжению Александра Лукашенко для его сопровождения в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

После приземления белорусские полицейские задержали оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, который был на борту, а также его девушку.

Ryanair сообщила, что рейс благополучно прибыл в Вильнюс 23 мая после задержки в Минске на несколько часов.