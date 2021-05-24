Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на выборах

Результаты выборов не могут установить уже два месяца.

Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на выборах
Фото: Макс Требухов

Верховный Суд в воскресенье, 23 мая, отменил решение Центральной избирательной комиссии от 19 мая, которым Василий Вирастюк был признан победителем довыборов в Верховную Раду.

Об этом сообщила "Опора".

Решение принято по иску конкурента Вирастюка Александра Шевченко.

Суд отменил также решение ЦИК о признании недействительным голосования на шести проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Указанное постановление Верховный Суд принял в качестве суда первой инстанции. В случае подачи апелляции ЦИК или командой Вирастюка дело будет пересматривать Большая палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Постановление Большой палаты является окончательным.

Напомним, что голосование в округе №87 произошло еще 28 марта.

После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что кандидаты Руслан Кошулинский, Василий Вирастюк и Александр Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Официальный подсчет голосов сопровождался судами, сменой главы окружкома, митингами и привлечением народных депутатов.

В конце концов 22 апреля ЦИК объявила Вирастюка победителем выборов с результатом 15 536 голосов. Шевченко, согласно этому протоколу набравший 15 114 голосов, с поражением не согласился, и через некоторое время решение комиссии было отменено Верховным Судом.

19 апреля ЦИК составила второй протокол без учета результатов голосования на шести проблемных участках. В соответствии с ним на выборах победил Вирастюк, но уже с результатом 14 811 голосов против 13 942 у Шевченко.

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