Экс-министр экономики Петрашко остается в команде президента

Экс-министр экономики Украины Игорь Петрашко остается в команде президента, сообщил он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Экс-министр экономики Петрашко остается в команде президента
Фото: delo.ua

«До назначения на эту должность я не был в государственной власти. Принял предложение премьера и президента с полным пониманием, что это — командная работа. Если командное видение сейчас иное (а оно иное), я за должность не держусь. Сразу написал заявление об отставке. Я остаюсь в команде, буду работать», — сказал он на следующий день после отставки.

При этом статус, в котором Петрашко будет продолжать работать в президентской команде, он решил не разглашать.

На вопрос, ожидал ли он такое приглашение, экс-министр уточнил, что времени ожидать либо не ожидать не было — «уровень ответственности у министра экономики в такое кризисное время очень высок». Поэтому и полномочия должны быть соответствующие, добавил Петрашко: «У министра экономики всегда должна быть должность первого вице-премьера».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взяткиВ Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
Блок рекламы


Похожие новости
42% украинцев считают "Большую стройку" наиболее удачной инициативой президента42% украинцев считают "Большую стройку" наиболее удачной инициативой президента
Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП УкраиныМинэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины
Зеленский пообещал Криклию и Петрашко новые должностиЗеленский пообещал Криклию и Петрашко новые должности
Зеленский о встрече с Путиным: "Начат разговор между Офисом президента и РоSSией"Зеленский о встрече с Путиным: "Начат разговор между Офисом президента и РоSSией"
Профильный комитет поддержал назначение Любченко первым вице-премьером - министром экономикиПрофильный комитет поддержал назначение Любченко первым вице-премьером - министром экономики
В Офисе президента назвали виновных в повышении цен на горючееВ Офисе президента назвали виновных в повышении цен на горючее
Министра экономразвития Петрашко отправили в отставкуМинистра экономразвития Петрашко отправили в отставку
Президента Академии аграрных наук повторно отстранили от должности по подозрению во взяточничествеПрезидента Академии аграрных наук повторно отстранили от должности по подозрению во взяточничестве
Украинские ученые получили награды от президентаУкраинские ученые получили награды от президента
Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставкеЗаместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставке
Последние новости
Подгружаем последние новости