Экс-министр экономики Петрашко остается в команде президента

Экс-министр экономики Украины Игорь Петрашко остается в команде президента, сообщил он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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«До назначения на эту должность я не был в государственной власти. Принял предложение премьера и президента с полным пониманием, что это — командная работа. Если командное видение сейчас иное (а оно иное), я за должность не держусь. Сразу написал заявление об отставке. Я остаюсь в команде, буду работать», — сказал он на следующий день после отставки.

При этом статус, в котором Петрашко будет продолжать работать в президентской команде, он решил не разглашать.

На вопрос, ожидал ли он такое приглашение, экс-министр уточнил, что времени ожидать либо не ожидать не было — «уровень ответственности у министра экономики в такое кризисное время очень высок». Поэтому и полномочия должны быть соответствующие, добавил Петрашко: «У министра экономики всегда должна быть должность первого вице-премьера».