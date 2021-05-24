Кабмин обсудит запрет полетов украинских авиакомпаний над Беларусью, - источники

Также речь будет идти о запрете на полеты "Белавиа" над Украиной.

Кабинет министров на внеочередном заседании 24 мая обсудит целесообразность запрета на полеты украинских авиакомпаний над Беларусью. Об этом LB.ua сообщили знакомые с ситуацией источники.

Кроме того, будут рассматривать возможность запрета полетов белорусской компании "Белавиа" над Украиной.

Это вызвано задержанием соучредителя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Вчера белорусские власти инициировали сообщение о минировании борта Афины-Вильнюс, на котором летел Протасевич, чтобы посадить самолет в Минске.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

Немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta призвал президент Литвы Гитанас Науседа. Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей. Польша требует немедленных санкций против Лукашенко за захват гражданского самолета.

Между тем фракция "Слуга народа" решила исключить нардепа Евгения Шевченко, который после задержания Протасевича написал сообщение в поддержку Лукашенко.