Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" после одобрения действий режима Лукашенко

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" после того, как он поддержал действия режима Александра Лукашенко в отношении задержания экс-редактора оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича.

Как сообщили источники во фракции "Слуга народа", Давид Арахамия заявил, что собралось необходимое количество подписей.

"Документы будут переданы руководству Верховной Рады для объявления в зале", - сообщил коллегам по фракции в чате Арахамия.

Обновление. В пресс-службе СН официально сообщили об исключении Шевченко, но причины не указали.

"Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение принято большинством голосов. Собраны все необходимые подписи", - говорится в сообщении.

После того, как власти Беларуси инициировали экстренную посадку самолета Афины-Вильнюс под предлогом "минирования", а затем задержали пассажира борта, экс-редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, Шевченко написал у себя в Facebook слова поддержки белорусскому режиму.

Сначала он обнародовал совместное с Лукашенко фото с подписью "Батька вам не Янукович!", а потом написал сообщение о том, что "Мы с бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления". В то время, как Украина официально осудила задержание Протасевича и назвала это наступлением на свободу слова.

Напомним, что Шевченко ездил 20 апреля в Минск на встречу с Лукашенко, где сказал ему, что "более трети украинцев хотели бы видеть его своим президентом". В "Слуге народа" заявили, что поездка - собственная инициатива Шевченко, однако предупредили, что будут требовать от него объяснений. 22 апреля на заседании Шевченко сам попросил исключить его из фракции, однако большинство «слуг народа" выступили против.