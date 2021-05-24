Оккупанты ранили украинского военного около Старогнатовки

За сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.

В результате одного из обстрелов ранение получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр ООС.

"В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное" , - говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку от Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, около Новгородского - минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы. Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а около Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 24 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Около населенного пункта Невельске враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.