Оккупанты ранили украинского военного около Старогнатовки

За сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Оккупанты ранили украинского военного около Старогнатовки
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.

В результате одного из обстрелов ранение получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр ООС.

"В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное" , - говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку от Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, около Новгородского - минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы. Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а около Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 24 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Около населенного пункта Невельске враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Напомним, в субботу, 22 мая, на Донбассе вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взяткиВ Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты стреляли около Гранитного и СветлодарскаОккупанты стреляли около Гранитного и Светлодарска
Оккупанты стреляли у Гранитного и СветлодарскаОккупанты стреляли у Гранитного и Светлодарска
За сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огняЗа сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня
Сегодня на Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского бойцаСегодня на Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского бойца
Оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огняОккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня
Оккупанты во второй раз за месяц обстреляли жилой сектор МарьинкиОккупанты во второй раз за месяц обстреляли жилой сектор Марьинки
Рада приняла за основу законопроект "О Службе военного капелланства"Рада приняла за основу законопроект "О Службе военного капелланства"
Блинкен выразил ЛаВРУНу "глубокую обеспокоенность" развертыванием роSSийских войск в Украине и около нееБлинкен выразил ЛаВРУНу "глубокую обеспокоенность" развертыванием роSSийских войск в Украине и около нее
РоSSийские оккупанты стреляли из гранатометов около Талаковки и АвдеевкиРоSSийские оккупанты стреляли из гранатометов около Талаковки и Авдеевки
РоSSия удерживает у границы с Украиной около 80 тысяч личного состава, - ХомчакРоSSия удерживает у границы с Украиной около 80 тысяч личного состава, - Хомчак
Последние новости
Подгружаем последние новости