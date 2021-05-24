Оккупанты стреляли около Гранитного и Светлодарска

Враг использовал крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Оккупанты стреляли около Гранитного и Светлодарска
Фото: pravda.com.ua

С утра воскресенья, 23 мая, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а около Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 22 мая, на Донбассе вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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