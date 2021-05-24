Прокуратура Литвы открыла производство по факту экстренной посадки самолета с оппозиционером в Беларуси

Обвинения включают в себя угон самолета с целью терроризма и обращение с людьми, которое нарушает международные соглашения.

Прокуратура Литвы открыла производство по факту экстренной посадки самолета с оппозиционером в Беларуси
Фото: NEXTA

Прокуратура Литвы открыла уголовное производство по факту вынужденной экстренной посадки в Минске самолета Ryanair с белорусским оппозиционером, основателем Telegram-канала Nexta Романа Протасевича на борту, пишет Reuters.

В заявлении прокуратуры говорится, что обвинения включают в себя угон самолета с целью терроризма и обращение с людьми, которое нарушает международные соглашения.

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила, что пассажирам самолета предложили дать показания.

"Беспрецедентную ситуацию придется исследовать очень тщательно", - сообщила Шимоните.

Напомним, что белорусские власти инициировали сообщение о минировании борта Афины-Вильнюс, на котором летел Протасевич, чтобы посадить самолет в Минске.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

Немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta призвал президент Литвы Гитанас Науседа. Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей. Польша требует немедленных санкций против Лукашенко за захват гражданского самолета.

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