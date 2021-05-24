Прокуратура Литвы открыла производство по факту экстренной посадки самолета с оппозиционером в Беларуси

Обвинения включают в себя угон самолета с целью терроризма и обращение с людьми, которое нарушает международные соглашения.

Прокуратура Литвы открыла уголовное производство по факту вынужденной экстренной посадки в Минске самолета Ryanair с белорусским оппозиционером, основателем Telegram-канала Nexta Романа Протасевича на борту, пишет Reuters.

В заявлении прокуратуры говорится, что обвинения включают в себя угон самолета с целью терроризма и обращение с людьми, которое нарушает международные соглашения.

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила, что пассажирам самолета предложили дать показания.

"Беспрецедентную ситуацию придется исследовать очень тщательно", - сообщила Шимоните.

Напомним, что белорусские власти инициировали сообщение о минировании борта Афины-Вильнюс, на котором летел Протасевич, чтобы посадить самолет в Минске.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.