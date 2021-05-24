Израиль отменяет все карантинные ограничения с 1 июня

Решение не касается ношения масок в закрытых помещениях. Кроме того, продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля.

В воскресенье, 23 мая, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с 1 июня будут отменены все ограничения, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса.

В министерстве отмечают, что причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время, несмотря на ослабление в режиме карантина и работу образовательных учреждений, пишет NEWSru.co.il.

Пресс-служба министерства здравоохранения страны отмечает, что после отмены ограничений исчезает необходимость в "зеленых паспортах".

Вместе с тем отмечается, что решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

Кроме того, продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Специалисты Минздрава не исключают, что этот вид ограничений может быть даже жестче.

Напомним, в начале мая Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд. Это решение касалось в том числе и Украины.

Кроме того, в Израиле заявили об обнаружении случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса, даже у тех, кто вакцинировался от COVID.