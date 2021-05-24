"Ситуация абсолютно недопустима", - реакция ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Руководители Европейского Союза требуют от Беларуси отпустить всех пассажиров задержанного в Минске самолета.

Такие заявления сделали в частности руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Ситуация абсолютно недопустима. Власти Беларуси ответственны за безопасность всех пассажиров. Все пассажиры должны продолжить путешествие", - написал Жозеп Боррель.

Closely following developments around today’s @Ryanair flight from Athens to Vilnius, which was forced to land in Minsk over an alleged security threat.



This is totally inadmissible. (1/2) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 23, 2021

"Очень обеспокоен сообщениями о принудительной посадке самолета Ryanair. Призываем власти Беларуси немедленно отпустить самолет и всех пассажиров", - написал Шарль Мишель и анонсировал тщательное расследование инцидента.

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "полностью неприемлемой" принудительную посадку белорусскими властями в аэропорту Минска рейсового самолета компании Ryanair.

"Полностью неприемлема принудительная посадка в Минске рейса @Ryanair из Афин в Вильнюс. Все пассажиры должны иметь возможность продолжить путешествие в Вильнюс немедленно, и должна быть обеспечена их безопасность. Любые нарушения международных правил воздушного транспорта должны повлечь за собой последствия", - говорится в сообщении президента Еврокомиссии в твиттере .

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

На вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, на борту которого был основатель оппозиционного телеграмм-канала Роман Протасевич, отреагировали Латвия и Эстония.

"Это абсолютно неприемлемо и противоречит международному праву. Самолет и ВСЕ пассажиры должны быть немедленно освобождены и продолжить путешествие до конечного пункта назначения. Международная реакция должна быть мощной и эффективной", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что на борту самолета находятся также как минимум двое граждан Латвии.

This is completely unacceptable and contrary to the international law. Plane and ALL passangers must be released immediately and should continue to their destination. International reaction must be strong and effective https://t.co/BmleIF2BFb — Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) May 23, 2021

"Шокирующий поступок режима в Беларуси - принудительная посадка в Минске пассажирского самолета рейса FR4978 из Афин в Вильнюс с белорусским политическим активистом ... Требуем немедленного освобождения всех пассажиров и команды и расследования этого беспрецедентного события", - говорится в заявлении МИД Эстонии.

Shocking act by #Belarus regime: forced landing of @Ryanair passenger flight FR4978 Athens-Vilnius with BY political activist & founder @NEXTA_EN Roman Protasevich on board. Demand immediate release of all passengers/crew + intl investigation of this unprecedented event. — Estonian MFA ?? (@MFAestonia) May 23, 2021

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимой ситуацию, возникшую вокруг самолета компании Ryanair, который белорусские власти заставила приземлиться в Минске, и заявил о необходимости единой европейской позиции по этому инциденту.

"Похищение рейса Ryanair белорусскими властями недопустимо. Необходима твердая и единая реакция европейцев", - написал глава французского МИД в Twitter .

"Всем пассажирам этого рейса, включая вероятных белорусских оппозиционеров, Вам нужно разрешить немедленно покинуть Беларусь ", - потребовал Ле Дриан.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис со своей стороны назвал произошедшее беспрецедентным актом.

"Насильственное приземление коммерческого самолета для задержания журналиста - беспрецедентный шокирующий акт. Мы требуем, чтобы все пассажиры были немедленно освобождены", - написал он в Twitter .

"Завтра Европейский совет должен выступить с обращением о необходимости усиления давления на Беларусь . Достаточно", - добавил он.

Напомним, сегодня в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси с ICAO.

Немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta призвал президент Литвы Гитанас Науседа.

Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусской власти.

Польша требует немедленных санкций против Лукашенко за захват гражданского самолета.