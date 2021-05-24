Польша требует немедленных санкций против Лукашенко за захват гражданского самолета

Польша призвала Европейский Совет ввести санкции против Беларуси за "захват гражданского самолета" в Минске.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я обратился к президенту Европейского Совета о расширении программы завтрашнего саммита Европейского Совета пунктом о немедленном введении санкций против режима Александра Лукашенко. Захват гражданского самолета является беспрецедентным актом государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - написал Моравецкий в твиттере .

Zwr?ci?em si? do Przewodnicz?cego @eucopresident o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec re?imu A. ?ukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt pa?stwowego terroryzmu, kt?ry nie mo?e pozosta? bezkarny. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 23, 2021

Напомним, сегодня в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси с ICAO.

Немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta призвал президент Литвы Гитанас Науседа.

Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусской власти.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажа рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.