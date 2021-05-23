Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta

Президент Литвы Гитанас Науседа требует отпустить основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого задержали в Минске.

Об этом Науседа написал в twitter.

По его словам, за экстренной посадкой в Минске самолета рейса Афины - Вильнюс, которым летел Протасевич, стоит белорусский режим.

"Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический деятель и основатель Nexta был в самолете. Он арестован. Белорусский режим стоит за этой отвратительной акцией. Немедленно требую освободить Романа Протасевича!" - написал Науседа.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk . Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. ?? regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevi? urgently! — Gitanas Naus?da (@GitanasNauseda) May 23, 2021

Кроме того, Науседа призвал НАТО и ЕС отреагировать на угрозу Беларуси международной гражданской авиации.

"Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую белорусский режим представляет для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для того, чтобы подобные инциденты не повторились. Я буду говорить об этом на Совете ЕС , который начнется завтра в Брюсселе", - цитирует президента Литвы его пресс-служба.

Напомним, сегодня в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, осуществил аварийную посадку после сообщения о минировании.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси с ICAO.