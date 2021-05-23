Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей

Романа Протасевича сегодня задержали в Минске.

Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей
Роман Протасевич
Фото: Twitter.com

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание в Минске основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Представитель МИД Олег Николенко назвал задержание Протасевича очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал Николенко в твиттере.

Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 23, 2021

Напомним, сегодня в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилами воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси с ICAO.

Немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta призвал президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщали, вчера в Беларуси заблокировали второе за неделю издание - спортивный сайт Sports.ru.

Одним из основателей Sports.ru является белорус Дмитрий Навоша, который неоднократно критиковал Александра Лукашенко. В августе 2020 года он создал Фонд солидарности и помогал белорусам, которые потеряли работу из-за участия в протестах.

Несколько дней назад он выступил в поддержку издания TUT.BY, закрытого режимом Лукашенко 18 мая.

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