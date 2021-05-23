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2021-05-23
Оккупанты стреляли у Гранитного и Светлодарска
Враг использовал крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.
Фото: pravda.com.ua
С утра воскресенья, 23 мая, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 22 мая, на Донбассе вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня.