Оккупанты стреляли у Гранитного и Светлодарска

С утра воскресенья, 23 мая, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.