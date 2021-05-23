Киев отмечает День героев

Сегодня чествуют всех украинцев, кто посвятил жизнь борьбе за Украину.

Сегодня, 23 мая, Украина отмечает День героев и чтит память всех украинцев, кто посвятил жизнь борьбе за Украину.

Прежде всего, сечевых стрельцов, воинов Армии УНР, ОУН-УПА, а также героев Небесной сотни и современной роSSийско-украинской войны.

Фото: Lb.ua

Утром в Киеве состоялась панихида и возложение цветов у мемориального знака Героям Небесной сотни.

Также на Михайловской площади почтили борцов за независимость Украины, там состоялась панихида и возложение цветов к Стене памяти.

В мероприятиях приняли участие семьи Героев Небесной Сотни, семьи погибших участников АТО и ООС, участники этих боевых действий, участники Революции Достоинства.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Организаторами мероприятий стали общественная организация "Семья Героев "Небесной сотни", Киевский городской центр помощи участникам Антитеррористической операции, Всеукраинская общественная организация" Объединенные войной. 90-й батальон" и Национальный музей Революции Достоинства.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

“Во времена советского режима день украинских героев почитали подпольно. С 1990-х годов он становится известным. После 2014 года дата все чаще отмечается государственными и самоуправляющимися органами. Теперь украинцы также чествуют участников АТО и ООС - в дополнение к рыцарям Руси, казаков, гайдамаков, холодноярцев, сечевых стрельцов, воинов УНР, Украинской повстанческой армии и героев Небесной Сотни", – отметили они.

Впервые официальным праздником 23 мая провозгласил съезд Организации украинских националистов, исходя из знаковых майских потерь украинского народа - в том месяце в разные годы Украина потеряла выдающихся деятелей освободительного движения. В Киеве при противоречивых обстоятельствах погиб идеолог украинской независимости Николай Михновский. 23 мая в Роттердаме убит Евгений Коновалец. 25 мая в Париже - Симон Петлюра.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua