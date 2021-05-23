В Минске задержали основателя телеграмм-канала NEXTA

Романа Протасевича задержали после экстренной посадки самолета, которым он летел.

В Минске задержали основателя телеграмм-канала NEXTA
Фото: Twitter.com

Оппозиционного блогера Романа Протасевича задержали в Минске после экстренной посадки самолета, которым он летел.

Об этом сообщило Радио Свобода.

Самолет сел из-за сообщения о бомбе на борту. После осмотра белорусские полицейские его арестовали.

"Самолет авиакомпании Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, приземлился в национальном аэропорту "Минск "- пилоты подали аварийный сигнал, потому что получили сообщение о бомбе на борту. В аэропорт прибыла саперная служба, однако взрывных устройств не обнаружила", - говорится в сообщении.

Протасевич - известный белорусский журналист и блогер, cам канал также подтвердил его арест.

Ранее Протасевич оставил Беларусь из-за вероятности политического преследования со стороны спецслужб. Он работал главным редактором телеграмм-канала NEXTA, потом ушел из редакции и присоединился к каналу "Беларусь головного мозга", созданный ныне заключенным Игорем Лосиком.

Протасевича, как и основателя NEXTA Степана Путила, Беларусь объявила в международный розыск. Их обвиняют в организации массовых беспорядков и "групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", а также в разжигании социальной розни.

Блогеров внесли в так называемый "список террористов", официальное название - "Перечень организаций и физических лиц, причастных в террористической деятельности".

Напомним, в октябре 2020 года суд Минска признал информационный канал мессенджера Telegram "NEXTA-Live" и логотип (цифровой водяной знак NEXTA) экстремистскими материалами.

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