В Одессе отпраздновали день украинских морпехов

В Одессе состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню морской пехоты Украины.

Об этом сообщает armyinform.com.ua.

Главные события развернулись на морском побережье в районе пляжа Ланжерон. С участием курсантов факультета подготовки специалистов Десантно-штурмовых войск и морской пехоты Военной академии были проведены демонстрационные действия по десантированию морского десанта с быстроходных десантных катеров.

Фото: armyinform.com.ua

Будущие офицеры морской пехоты продемонстрировали свои умения во время десантирования на не оборудованное морское побережье с последующим захватом и удержанием плацдарма.

Высадка десанта проходила и со скоростного катера Willard Sea Force 11M, которые в количестве пяти единиц еще в 2015 году США передали нашей стране. Их назначение - тихая и быстрая доставка диверсионных групп в труднодоступные места: порты, морские рейды, не оборудованные побережья. Именно благодаря этому, штурмовая группа успешно добралась до берега и выполнила десантирование на мелководье пляжа Ланжерон", - говорится в сообщении.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Свидетелями, как уверенно морпехи справились со сложными задачами, стали десятки одесситов и гостей города. Особенно поражали слаженность действий и физическая выносливость курсантов. Им приходилось выполнять задачи в необычных сложных условиях: в воде, песке, кустарниках и на пересеченной местности, в полном снаряжении, с оружием и в бронежилетах, но они отлично выполнили все задания. Зрители аплодисментами провожали морских пехотинцев после завершения показательных действий.

Также провели показательное занятие по медицине катастроф относительно умения оказывать первую помощь пострадавшим во время природных бедствий и соревнования по гребле на каяках.

Фото: armyinform.com.ua