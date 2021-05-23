Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Москву "британской угрозой номер один".

Об этом он заявил в интервью изданию The Telegraph, пишет Радио Свобода.

Министр обороны также отметил, что воды Великобритании "регулярно посещают" роSSийские корабли, и добавил, что Москва "намеренно проводила ряд операций в Великобритании". Так, в течение 2020 года вблизи Великобритании было замечено по меньшей мере семь роSSийских военно-морских кораблей и две подлодки и еще 26 кораблей.

При этом с 2013 года Лондон обнаружил не менее 150 роSSийских военных кораблей в своих водах, и Королевской флот часто отправлял свой фрегат или эсминец для перехвата или контроля движения кораблей РФ .

Обычно роSSийские суда замечают в Северном море или Ла-Манше. Однако Уоллес заявил, что в конца 2020 года роSSийская подводная лодка был замечен в Ирландском море, и добавил, что этого не случалось уже "очень и очень долго".

По его словам, британская сторона пыталась разными способами достичь деэскалации. "Однако пока, пока РоSSия не изменит свое отношение, довольно трудно понять, куда мы идем. Это страна, которая убила людей в Солсбери", - напомнил политик.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергея и Юлию Скрипач обнаружили без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипачи пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества под названием "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипачей британские власти возложили на РоSSию. В Москве отвергают эти обвинения.