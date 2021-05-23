Еще двое украинских военных погибли из-за коронавируса

Летальные случаи зафиксировали в Киеве и Одессе.

Еще двое украинских военных погибли из-за коронавируса
Фото: slovoidilo.ua

В Вооруженных Силах Украины зарегистрировали два летальных случая, вызванные коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Военные умерли в Одесской городской больнице и Киевской городской клинической больницы. Это уже 92-я и 93-я смерть в армии.

По состоянию на 23 мая ковидом в армии болеет 231 человек. Всего за время пандемии выздоровели 24 780 человек.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 83 человека.

Кроме того, с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах 52 296 человек получили первую дозу вакцины. Из них 3 289 военных медиков.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 мая 2021 года, в Украине зафиксировано 2 533 новых случаев заболевания COVID-19. Летальных случаев – 89.

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