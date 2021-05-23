Кассационный суд Италии получил апелляционные жалобы на решение об оправдании Маркива

Жалобы поступили от Генеральной прокуратуры Милана и семьи Андреа Роккелли.

Кассационный суд Италии получил апелляционные жалобы на решение об оправдании Маркива
Виталий Маркив
Фото: Макс Требухов

Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий написал на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, жалобы поступили от Генеральной прокуратуры Милана и гражданских истцов - семьи Андреа Роккелли.

"В ближайшее время ожидаются новости о рассмотрении дела в кассационном суде - высшей судебной инстанции Италии. Впереди - кассационный процесс и юридические баталии", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский военный Виталий Маркив три года находился под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли 2014 года в зоне боевых действий на востоке Украины.

В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива. 4 ноября он вернулся в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива. Он также был объявлен роSSийскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе.

В МИД Украины назвали постановление Следственного комитета РоSSийской Федерации юридически ничтожным.

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