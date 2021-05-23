У МАГАТЭ завершился доступ к видеокамерам на ядерных объектах, - Иран

У Международного агентства по атомной энергии завершился доступ к записям видеокамер наблюдения Организации атомной энергии Ирана.

Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф, пишет farsnews.ir.

"МАГАТЭ не имеет права получать доступ к записям камер и другой информации AEOI из-за истечения срока соглашения", - заявил Калибаф на открытом заседании парламента в воскресенье.

Согласно парламентской ратификации, доступ МАГАТЭ к камерам ядерных установок Ирана закончился с 22 мая.

Кроме того, в заявлении на прошлой неделе иранские парламентарии отметили, что Вашингтон должен отменить все санкции против Ирана, прежде чем Тегеран возобновит обязательства по ядерной сделке.

Также иранские законодатели призвали правительство "серьезно разобраться с западной стороной" на переговорах в Вене и прекратить имплементацию соглашения с МАГАТЭ.