Президент Бразилии получил штраф за то, что не надел маску

Жаир Болсонару собрал толпу людей без санитарного контроля.

Президент Бразилии получил штраф за то, что не надел маску
Фото: ЕРА/UPG

Правительство бразильского штата Мараньян оштрафовало президента страны Жаира Болсонару за то, что он собрал в городе Асайландия толпу людей, но не надел защитную маску.

Как об этом пишет Infobae.

Болсонару нарушил правила, не выполнил обязанность носить маску и "способствовал ... скоплению более 100 человек без санитарного контроля", - сообщили власти штата Мараньян.

Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне обнаружения в штате Мараньян шести случаев "индийского" штамма коронавируса.

Отметим, общее количество подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии в Бразилии возросло до 16 047 439, а количество смертей - до 448 291. Страна на третьем месте в мировом рейтинге по количеству случаев ковида.

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