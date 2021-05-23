Президент Бразилии получил штраф за то, что не надел маску
Жаир Болсонару собрал толпу людей без санитарного контроля.
Правительство бразильского штата Мараньян оштрафовало президента страны Жаира Болсонару за то, что он собрал в городе Асайландия толпу людей, но не надел защитную маску.
Как об этом пишет Infobae.
Болсонару нарушил правила, не выполнил обязанность носить маску и "способствовал ... скоплению более 100 человек без санитарного контроля", - сообщили власти штата Мараньян.
Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне обнаружения в штате Мараньян шести случаев "индийского" штамма коронавируса.
Отметим, общее количество подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии в Бразилии возросло до 16 047 439, а количество смертей - до 448 291. Страна на третьем месте в мировом рейтинге по количеству случаев ковида.