Президент Бразилии получил штраф за то, что не надел маску

Правительство бразильского штата Мараньян оштрафовало президента страны Жаира Болсонару за то, что он собрал в городе Асайландия толпу людей, но не надел защитную маску.

Как об этом пишет Infobae.

Болсонару нарушил правила, не выполнил обязанность носить маску и "способствовал ... скоплению более 100 человек без санитарного контроля", - сообщили власти штата Мараньян.

Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне обнаружения в штате Мараньян шести случаев "индийского" штамма коронавируса.