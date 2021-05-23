Президент Украины Владимир Зеленский поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем морской пехоты Украины! Подготовленные к действиям на суше, с моря и с воздуха способны преодолевать значительные физические и психологические нагрузки, воины берета цвета морской волны всегда уверенно выполняют задачи в любых условиях боевой обстановки", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Минобороны.

Он от имени украинского народа выразил благодарность всему личному составу морской пехоты за верность воинскому долгу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.

"Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Вечная память и слава героям, которые погибли, защищая свободу и независимость нашей страны! Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!", - добавил президент.

Напомним, в 2019 году в Одесской области на территории военного городка в поселке Дачное открыли мемориальный комплекс в честь павших в боях морских пехотинцев 35-й отдельной бригады морской пехоты.