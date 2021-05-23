За сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня

С начала воскресенья было два нарушения.

В течение субботы, 22 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Песков оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде поселка Южное наемники трижды совершили обстрел из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Водяного противник два раза применил в направлении позиций наших защитников ручные противотанковые и подствольные гранатометы.

В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 роSSийские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Марьинки - стрелковое оружие.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 07:00 воскресенье 23 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.

Напомним, в субботу, 22 мая, на Донбассе тяжело ранили украинского защитника.