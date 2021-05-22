Литва вышла из формата сотрудничества с Китаем "17 + 1"

Литва вышла из блока "17 + 1", который был создан в 2012 году для сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем.

"Такой вещи, как "17 + 1", больше не существует", - заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в интервью журналу Politico, сообщив о выходе Литвы.

Он призвал страны Европейского Союза, которые остаются в блоке с Китаем, последовать примеру Литвы. "С нашей точки зрения, Евросоюзу следует перейти от разделяющего формата 16 + 1 до более объединяющего и поэтому гораздо более эффективного - 27 + 1. Евросоюз сильнее, когда все 27 стран-членов действуют вместе с институтами ЕС ", - сказал Ландсбергис.

"Проведение вакцинации, борьба с пандемией - это лишь несколько последних примеров объединенной солидарности и целостности Евросоюза . Единство 27 стран - ключ к успеху в отношениях Евросоюза с внешними партнерами, и отношения с Китаем не должны быть исключением", - пояснил министр.

После выхода Литвы в блоке остаются еще 11 стран Евросоюза (Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Польша , Румыния, Словакия, Словения) и пять других стран Европы (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия).

Формат "17 + 1" существовал с 2012 года. Его целью является расширение инвестиций и торговли, а также развитие крупных инфраструктурных проектов, связанных с глобальной инициативой Китая "Один пояс и один путь". В апреле по данной инициативе вышла Австралия.