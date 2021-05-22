Кличко о должности председателя КГГА: кто-то хотел иметь на 100% своего человека.

Мэр Киева считает, что атака на столичную власть может навредить стране.

Кличко о должности председателя КГГА: кто-то хотел иметь на 100% своего человека.
Фото: facebook/Кличко - мэр

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что угрозы увольнения с должности главы КГГА связаны с тем, что кто-то хочет контролировать мэра столицы, а вместо этого - его контролируют только киевляне. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Савика Шустера.

«Представители той или иной политической силы хотели 100% иметь своего человека в должности. Но мы на 100% имеем человека, зависимого исключительно от киевлян. Люди выбирают мэра, он ответственный, и только киевляне могут снять этого человека с этой должности», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что атака на столичную власть может навредить стране.

«Я понимаю, что кому-то не нравится, что сердце Украины руководствуется не какой-то политической силой, а самостоятельным человеком, на которого влиять невозможно. Я с благодарностью отношусь к критике. Но когда идет работа на мое уничтожение, это может помочь тем, кто хочет развалить страну», - подытожил Кличко.

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